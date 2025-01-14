Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İpek Mahallesi Dedeman Kavşağında 02 FZ 408 plakalı otomobil, 27 BAS 002 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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