Kızıltepe'de Trafik Kazası
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Fırat Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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