Arkadaşına yardım ederken dehşeti yaşadı: Korku dolu anlarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arkadaşına yardım ederken dehşeti yaşadı: Korku dolu anlarını anlattı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de tantuniciye ekmek teslimatı yapan arkadaşına yardım ettiği sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 21 yaşındaki Onur Yalçın Erciyas, tedavi gördüğü hastanede kaza anını anlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan Erciyas, "Araba üstümden geçti. Frene hiç basmadı" dedi.

Mersin'de tantuniciye ekmek teslimatı yapan arkadaşına yardım ettiği sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 21 yaşındaki Onur Yalçın Erciyas, tedavi gördüğü hastanede kaza anını anlattı. 

EKMEK İNDİRİRKEN FACİAYI YAŞADI

Kaza, 6 gün önce merkez Mezitli ilçesi GMK Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırın çalışanı arkadaşına yardım etmek isteyen Onur Yalçın Erciyas'a (21), yol kenarında park halindeki aracın arka kısmında ekmek indirildiği sırada, aynı yönde seyreden, N.K. yönetimindeki 34 SA 2727 plakalı otomobil çarptı. 

ARAÇLARIN ARASINA SIKIŞIP SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle Erciyas, araçlar arasında sıkışıp yola savruldu. İddiaya göre sürücü, yere düşen Erciyas'ın üzerinden geçerek bir süre daha ilerledi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Erciyas ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arkadaşına yardım ederken dehşeti yaşadı: Korku dolu anlarını anlattı

ÜSTÜMDEN GEÇTİ, FRENE BASMADI"

Kazanın ardından 6 gündür hastanede tedavi gören Erciyas, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Erciyas, "Arkadaşıma ekmek indirmesinde yardım ediyordum. Aracın arkasından ekmek alıyordum. Bir anda arkadan araba geldi. Ne olduğunu bile anlayamadım. Araç çok hızlı vurdu, beni savurdu. Yere düştüm. Daha sonra araba üstümden geçti. Frene hiç basmadı. Hala kaçmaya çalışıyordu. Bir süre sonra ileride durdu. Ben de ambulansla hastaneye kaldırıldım" dedi.

Arkadaşına yardım ederken dehşeti yaşadı: Korku dolu anlarını anlattı

"AYAKLARIMI HİSSETMİYORUM"

Kazada ağır yaralandığını belirten Erciyas, "Göğüs kemiğimin iki tarafı kırık. Kaşımın altındaki kemik, gözümün altı ve burnum kırık. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ayaklarım kırıldı ve platin takıldı. Şikayetçiyim, sonuna kadar davamın arkasındayım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Hastane, Mezitli, Mersin, Ekmek, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Kaza Arkadaşına yardım ederken dehşeti yaşadı: Korku dolu anlarını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı
9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi
Suriye’nin başkenti Şam’da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı
Real Madrid’de Vinicius Junior’un sözleşmesi yenilendi Real Madrid'de Vinicius Junior'un sözleşmesi yenilendi

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
16:01
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 17:47:57. #7.12#
SON DAKİKA: Arkadaşına yardım ederken dehşeti yaşadı: Korku dolu anlarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.