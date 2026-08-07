Havalimanı açılışına damga vuran görüntü! Çiçekleri söküp eve götürdüler

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki Bhogapuram’da inşa edilen Alluri Sitarama Raju Uluslararası Havalimanı, Başbakan Narendra Modi tarafından 1 Ağustos’ta hizmete açıldı. Visakhapatnam yakınlarında bulunan yeni havalimanının ticari uçuşlara 17 Ağustos itibarıyla başlaması planlanıyor.

Yaklaşık 5 bin 640 crore rupi maliyetle hayata geçirilen havalimanının, Kuzey Andhra Pradesh’in hava ulaşımını güçlendirmesi ve bölgedeki turizm, istihdam ve yatırımlara katkı sağlaması hedefleniyor.

AÇILIŞIN ARDINDAN PEYZAJ ALANINA GİRDİLER

Ancak havalimanının açılışının ardından kaydedilen görüntüler farklı bir olayla dikkat çekti. Kalabalıktan bazı kişiler, yol kenarında yeni düzenlenen peyzaj alanına girerek buradaki çiçekleri ve süs bitkilerini sökmeye başladı.

Habere eklenen yaklaşık 26 saniyelik videoda kadın ve erkeklerin peyzaj alanına girerek bitkileri topraktan çıkardığı, bazı kişilerin ise söktükleri bitkileri ellerinde taşıyarak uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Bir kişinin bitkiyi kökü ve üzerindeki toprakla birlikte çıkarmaya çalıştığı, ilerleyen saniyelerde ise çok sayıda kişinin ellerinde çiçek ve bitkilerle yol boyunca yürüdüğü dikkat çekiyor.

ELLERİNE ALIP GÖTÜRDÜLER

Olay birkaç kişiyle de sınırlı kalmadı. Kayıtta peyzaj alanının çevresinde kalabalık bir grubun bulunduğu, farklı kişilerin bitkileri sökerek bölgeden ayrıldığı anlaşılıyor.

Görüntülerde açılış etkinliğiyle bağlantılı bayraklar ve araçlar da yer alıyor. Benzer kayıtlar Hindistan’daki internet platformlarında da yayıldı; paylaşımlarda olayın yeni açılan Bhogapuram’daki havalimanının çevresinde gerçekleştiği belirtildi.

HAVALİMANINDAKİ BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE TARTIŞMA YARATTI

Aynı havalimanından yayılan başka görüntülerde bazı ziyaretçilerin dekoratif havuzlara girdiği de kaydedildi. Hindistan’daki paylaşımlarda hem bitkilerin sökülmesi hem de havuzların kullanılması kamusal alanların korunması üzerinden tartışıldı.

Öte yandan bitkileri alan kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin resmi makamlarca açıklanmış doğrulanmış bir bilgiye şu aşamada ulaşılamadı.