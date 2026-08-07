MHP'deki "imza" krizi sonrası Yönter'den manidar mesaj: Haksızlık düzeni gün gelir yıkılır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'deki "imza" krizi sonrası Yönter'den manidar mesaj: Haksızlık düzeni gün gelir yıkılır

MHP\'deki "imza" krizi sonrası Yönter\'den manidar mesaj: Haksızlık düzeni gün gelir yıkılır
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinde imzasının bulunmamasıyla gündeme gelen MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'den peş peşe dikkat çeken mesajlar geldi. MHP, Yönter'in sağlık sorunları nedeniyle raporlu olduğunu açıklarken, Yönter'in yeni mesajında "Hiç kimse unutmasın, karıncanın da sahibi vardır… Haksızlık düzeni, yalan ve iftira düzenekleri gün gelir yıkılır. Zulüm hiç kimsenin yanına kalmaz…" sözleri dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturması amacıyla 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sunulan çerçeve yasa teklifinde fire veren MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, sessizliğini sosyal medyadan bozdu. Yönter'in peş peşe yaptığı sitem dolu paylaşımlar siyasi kulisleri hareketlendirdi.

BAHÇELİ'NİN İLK İMZACISI OLDUĞU TEKLİFTE DİKKAT ÇEKEN EKSİKLİK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzasını attığı ve MHP grubunun tam kadro destek vermesi beklenen yasa teklifinde, gözler önemli bir isme çevrildi. Gazeteci Nergis Demirkaya'nın aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ancak partisindeki milletvekilliği süren İzzet Ulvi Yönter teklife imza atmadı.

SOSYAL MEDYADAN PEŞ PEŞE MESAJLAR

İmza krizinin basına yansımasının hemen ardından İzzet Ulvi Yönter'den arka arkaya dikkat çekici açıklamalar geldi. Yönter, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı ilk paylaşımda davasına olan bağlılığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…"

Bu mesajın üzerinden çok geçmeden yeni bir metin daha yayınlayan Yönter'in sitem ve tepki dolu şu sözleri siyaset gündemine damga vurdu:

"Hiç kimse unutmasın, karıncanın da sahibi vardır… Haksızlık düzeni, yalan ve iftira düzenekleri gün gelir yıkılır. Zulüm hiç kimsenin yanına kalmaz… Allah korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail ve nasip etsin inşallah. Cumamız mübarek olsun…"

MHP'deki

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İzzet Ulvi Yönter’in imza atmaması sonrası MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grubumuz, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile ilgili ilk imzayı Sayın Genel Başkanımız attıktan sonra tüm milletvekillerimizle beraber imzalamıştır. Bugün bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan, bir milletvekilinin ilgili yasa teklifini imzalamadığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili milletvekili, sağlık sorunları nedeniyle raporlu olduğu için Meclis faaliyetlerine katılmamaktadır." denildi.

MART AYINDAKİ İSTİFA SÜRECİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan bu son gelişme, Yönter'in 27 Mart tarihindeki ani istifasını yeniden tartışmaya açtı. Yönter, o dönem sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum" diyerek yönetimdeki görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

İstifanın ardından parti içinde kriz olduğu iddiaları yükselirken MHP Lideri Devlet Bahçeli konuya bizzat açıklık getirmişti. Bahçeli, Yönter'in akademik çalışmalarına ağırlık vermek için kendisinden müsaade istediğini belirterek, ortada herhangi bir kırgınlık veya küskünlük bulunmadığını ifade etmişti. Ancak yasa teklifindeki imza eksikliği ve sonrasında gelen manidar mesajlar, parti içi dinamiklere dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi, İzzet Ulvi Yönter, Milletvekili, İstanbul, Türkiye, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem MHP'deki 'imza' krizi sonrası Yönter'den manidar mesaj: Haksızlık düzeni gün gelir yıkılır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • burhan kıraç burhan kıraç:
    Allah cc hz huzurunda ne diyecekler .....kul agızndan cıkan tüm sözlerden sorumludur. kimden cummhurbaşkanı olmaz diyenler de bu sözlerden sorumludur. ..dünya menfaatleri Allaha cc hz verilen sözlerin üstünde olmaz. diye konuşuyorlardı parkta yaşlı amcalar ben tanımam bilmerm 1 1 Yanıtla
    Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Yorum olsun diye yorum yazmış 0 2
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Adamsın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı
9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi
Suriye’nin başkenti Şam’da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
16:01
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 20:22:55. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'deki "imza" krizi sonrası Yönter'den manidar mesaj: Haksızlık düzeni gün gelir yıkılır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.