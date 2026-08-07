MHP\'deki "imza" krizi sonrası Yönter\'den manidar mesaj: Haksızlık düzeni gün gelir yıkılır

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturması amacıyla 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sunulan çerçeve yasa teklifinde fire veren MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, sessizliğini sosyal medyadan bozdu. Yönter'in peş peşe yaptığı sitem dolu paylaşımlar siyasi kulisleri hareketlendirdi.

BAHÇELİ'NİN İLK İMZACISI OLDUĞU TEKLİFTE DİKKAT ÇEKEN EKSİKLİK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzasını attığı ve MHP grubunun tam kadro destek vermesi beklenen yasa teklifinde, gözler önemli bir isme çevrildi. Gazeteci Nergis Demirkaya'nın aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ancak partisindeki milletvekilliği süren İzzet Ulvi Yönter teklife imza atmadı.

SOSYAL MEDYADAN PEŞ PEŞE MESAJLAR

İmza krizinin basına yansımasının hemen ardından İzzet Ulvi Yönter'den arka arkaya dikkat çekici açıklamalar geldi. Yönter, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı ilk paylaşımda davasına olan bağlılığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…"

Bu mesajın üzerinden çok geçmeden yeni bir metin daha yayınlayan Yönter'in sitem ve tepki dolu şu sözleri siyaset gündemine damga vurdu:

"Hiç kimse unutmasın, karıncanın da sahibi vardır… Haksızlık düzeni, yalan ve iftira düzenekleri gün gelir yıkılır. Zulüm hiç kimsenin yanına kalmaz… Allah korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail ve nasip etsin inşallah. Cumamız mübarek olsun…"

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İzzet Ulvi Yönter’in imza atmaması sonrası MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grubumuz, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile ilgili ilk imzayı Sayın Genel Başkanımız attıktan sonra tüm milletvekillerimizle beraber imzalamıştır. Bugün bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan, bir milletvekilinin ilgili yasa teklifini imzalamadığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili milletvekili, sağlık sorunları nedeniyle raporlu olduğu için Meclis faaliyetlerine katılmamaktadır." denildi.

MART AYINDAKİ İSTİFA SÜRECİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan bu son gelişme, Yönter'in 27 Mart tarihindeki ani istifasını yeniden tartışmaya açtı. Yönter, o dönem sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum" diyerek yönetimdeki görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

İstifanın ardından parti içinde kriz olduğu iddiaları yükselirken MHP Lideri Devlet Bahçeli konuya bizzat açıklık getirmişti. Bahçeli, Yönter'in akademik çalışmalarına ağırlık vermek için kendisinden müsaade istediğini belirterek, ortada herhangi bir kırgınlık veya küskünlük bulunmadığını ifade etmişti. Ancak yasa teklifindeki imza eksikliği ve sonrasında gelen manidar mesajlar, parti içi dinamiklere dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.