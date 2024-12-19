Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACS 191 plakalı hafif ticari araç ile 47 AAJ 36 plakalı pikap İpek Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Z.G (21), A.D (26), T.Ö. (65) ve O.K. (22) yaralandı.
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?