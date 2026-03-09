Kızıltepe'de Trafik Kazası: İki Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada her iki araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Mardin yolu üzerindeki Erdemler Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 35 CCU 049 plakalı cip çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,