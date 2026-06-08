Kızıltepe'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bahçe ve otluk alanlarda çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Akdoğan Mahallesi'nde otluk alanda ve kırsal Erdem Mahallesi'nde ise bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenlerle yangınlar çıktı.

İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.