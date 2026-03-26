Kızıltepe'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR, ambulans ve panelvanın karıştığı zincirleme kazada 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR, panelvan ve vakaya giden ambulans çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sağlık personelleri M.K. (42), B.K. (28) ve Z.T. (36) ile TIR sürücüsü A.E. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.