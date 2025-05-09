MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü.
Kaza, Kızıltepe- Artuklu ilçelerini birbirine bağlayan Mardin yolunda üzerinde meydana geldi. Komando Taburu yakınında 3'ü otomobil 5 araç, zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Zincirleme Kaza: 5 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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