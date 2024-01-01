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Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, görev başında olan personeli ziyaret etti - Son Dakika
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Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, görev başında olan personeli ziyaret etti

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, ilçedeki vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla görev başında olan jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekiplerini ziyaret ederek, ekiplere görevlerinde başarı diledi ve yeni yıllarını tebrik etti.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, görev başında olan personeli ziyaret etti
01.01.2024 - 15:23,
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Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti.

İlçedeki vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla görev başında olan jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekiplerini ziyaret eden Şahin, ekiplere görevlerinde başarı diledi.

Şahin, tüm ekiplerin yeni yılını tebrik etti.

Kaynak: AA
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