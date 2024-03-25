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Kızkalesi'nde Mart ayında deniz keyfi

Türkiye'nin turizm merkezi Mersin Kızkalesi'nde güneş ve sıcak havayı değerlendirenler plaj voleybolu oynadı, 18 dereceye ulaşan denizin keyfini çıkardı

MERSİN - Türkiye'nin turizm merkezi Mersin Kızkalesi'nde güneş ve sıcak havayı değerlendirenler plaj voleybolu oynadı, 18 dereceye ulaşan denizin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin bir çok noktasında soğuk hava ve kar zaman zaman etkisini sürdürürken, Mersin'de yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklığın 20 derecelerde seyrettiği kentte fırsat bulanlar ise 321 kilometre kıyısı olan Akdeniz'in keyfini sürüyor. Vatandaşlar ve gruplar özellikle turizmin göz bebeklerinden Kızkalesi'ni tercih ediyor. Bir çok grup gibi Mersin Sup ekibi de, kumsalda plaj voleybolu oynadı, denizde paddleboard etkinliği gerçekleştirdi. Ayakta ve oturarak sörf yapan yeni sporcular ise bazen dengesini kaybederek suya düştü. Bölge de bazı vatandaşlar ise denize girerek yüzmenin tadını çıkardı.

Kızkalesi'nde misafirlerini ağırlamaya başladıklarını belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop," Sudboard, paddleboard ve plaj voleybolu etkinliği yapıyoruz. Etkinliklere yakın çevre iller ile bu bölgede yaşayan Rus misafirlerimiz katılım sağlıyor. Türkiye'nin bir çok noktasında kar var ama biz Mersin olarak şanslıyız. Muazzam bir denizimiz var. Şuanda denizin sıcaklığı 17,5-18 derece. Misafirlerimiz de denizin tadını çıkarıyorlar" dedi.

Sezon açılışlarını Kızkalesi'nde yaptıklarını belirten Mersin Sup kurucusu Mehmet Can Özdemir," 12 şehirde rotalarımız olacak. Geçen yıl ise 22 rotamız oldu. Mersin ve farklı şehirlerin simge yerlerinde paddleboardu yapıp, bu sporu tanıtmaya yönelik çalışmalarımız oluyor" diye konuştu.