Kızkalesi\'nde Turizm Canlanıyor

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Mersin'in, Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Denizi, kumlu plajı ve ekonomik otelleriyle tatil sezonunda çok sayıda turisti ağırlayan Erdemli ilçesindeki, Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi sahili, yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının da 29 derece ölçüldüğü ilçede ziyaretçilerden bazıları kumsalda yürüyüş yaptı, bir kısmı da denize girdi.

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazetecilere, Kızkalesi'nde eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen denize girilebildiğini söyledi.

Mersin'de turizm hareketliliğinin devam ettiğini dile getiren Öztop, "Eylül ve ekim ayları dingin, sessiz tatil isteyenler için en ideal dönem. Yabancı turistler ile yurt dışında çalışan gurbetçilerimiz bu iki ayı tercih ediyor. Önümüzdeki ay için ciddi derecede rezervasyonlar aldık." diye konuştu.

Öztop, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılmasının katkılarını görmeye başladıklarını belirterek, sakin bir tatil geçirmek isteyenleri Kızkalesi'ne davet etti.