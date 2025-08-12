KKDİK ile Kimyasalların Yönetimi Düzenleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kimya sektöründe kullanılan maddelerin güvenli ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'in (KKDİK) uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kimyasallardan meydana gelebilecek çevre kirliliğinin kaynağında önlenebilmesi için kimyasalların etkin yönetimine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 23 Haziran 2017'de yayımlanan KKDİK ile Türkiye'de imal veya ithal edilen kimyasalların üretiminden bertarafına kadar geçen süreçte tüm risklerinin belirlenmesi ve yönetilmesi için gerekli kimyasal kayıt süreci yeniden düzenlendi.

Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün ilgili paydaşlarla ortak çalışmaları neticesinde, KKDİK'in uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

"Kimyasallar Bilim Grubu" oluşturulacak

Bakan Murat Kurum'un imzasıyla yürürlüğe giren usul ve esaslarla, KKDİK kayıt süreçlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak için Türkiye'ye özgü aşamalı kayıt süreci hayata geçirildi.

Bu kapsamda kimyasalların kayıt altına alınması için ilk etapta kimyasalların güvenli kullanımını temin edebilecek maddenin fizikokimyasal özellikleri, kullanım bilgileri, maruz kalma bilgileri, güvenli kullanımı için gerekli bilgileri içeren bir veri setinin sisteme kaydedilmesi hedeflendi.

Bu sayede üretim ve ithalat aksatılmadan sanayicinin sisteme entegrasyonu için geçici kayıt kolaylığı sağlandı.

Usul ve esaslar kapsamında, üniversitelerde kimyasalların çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri konusunda çalışan öğretim görevlilerinin yer alacağı "Kimyasallar Bilim Grubu" oluşturulacak.

Bu grup, kimyasalların eğitim süreçlerine ilişkin çalışmalarda bulunup, kimyasallara ilişkin mevcut soru ve sorunları değerlendirerek, Türkiye'deki kimyasalların yönetimi sürecine bilimsel açıdan destek olacak.

"Kimyasallar Danışma Grubu" kurulacak

Ayrıca Bakanlık koordinasyonunda Çevre Yönetimi Genel Müdürünün başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla "Kimyasallar Danışma Grubu" da oluşturulacak.

Bu grup, kimyasalların yönetimiyle ilgili plan, politika, strateji ve eylemleri belirleme, izleme ve değerlendirme çalışmalarında bulunacak.

Kimyasalların kayıt sürecinde ilk etapta, maddenin fizikokimyasal özellikleri, kullanım bilgileri, maruz kalma bilgileri, güvenli kullanımı için gerekli bilgileri içeren veri seti Bakanlığın sistemine girilecek. Toksikolojik ve ekotoksikolojik verilerin teminine ilişkin olumsuzluklar Bakanlığa bildirilecek ve ek süre talep edilecek.

Ek sürelerin sonunda verilerin hala temin edilememesi durumunda Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda "Kimyasallar Bilim Grubu" üyeleri ve ilgili kurum kuruluşlardan oluşan "Kimyasallar Danışma Grubu"nda konuya ilişkin değerlendirme yapılacak ve grubun tavsiyesi doğrultusunda Bakanlık, söz konusu kimyasalın kaydına ilişkin nihai kararı verecek.