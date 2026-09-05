KKTC açıklarında batan gemide can kaybı 13'e yükseldi, 15 kayıp aranıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinden 1 kişinin daha naaşının çıkarıldığını belirtti.

Başbakan Üstel, düzenlediği basın toplantısında arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydederek, "Meydana gelen deniz kazasının ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır." ifadesini kullandı.

Ünal Üstel, ulaşılan naaşla birlikte gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini aktararak, kayıp sayısının ise 15 olduğunu söyledi.

Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için KKTC polisinin çalışmalara başladığını da sözlerine ekledi.