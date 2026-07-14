KKTC Bakanı: Türkiye varlığı en güçlü teminatımız - Son Dakika
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KKTC Bakanı: Türkiye varlığı en güçlü teminatımız

14.07.2026 20:45
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 15 Temmuz darbe girişimi ve 1974 darbesini kıyaslayarak, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının güvencesi olduğunu, davalarının ve geleceklerinin ortak olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin güçlü varlığının, Kıbrıs Türk halkının en güçlü teminatı olduğunu belirterek, "Ana vatanımızla davamız bir, geleceğimiz ortak." ifadesini kullandı.

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta 15 Temmuz 1974'te Nikos Sampson'un Yunan cuntasının desteğiyle yaptığı darbe ile terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaptığı darbe girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ertuğruloğlu, Sampson darbesinin, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY'nin darbe kalkışması sırasında Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, halkın sokaklara çıkarak darbecilere geçit vermediğini hatırlattı.

Ertuğruloğlu, her iki darbenin de Türkiye ve Kıbrıs'ta Türk varlığını hedef aldığına işaret ederek "Ana vatan Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığını korumak için 20 Temmuz 1974'te garantörlük görevini yerine getirerek, Ada'ya haklı müdahale etmek durumunda kalmış ve Kıbrıs Türk halkını bir soykırımdan kurtarmıştır." ifadesini kullandı.

Vatan için toprağa düşmüş tüm şehitleri rahmetle yad eden Ertuğruloğlu, "Ana vatanımızla davamız bir, geleceğimiz ortak. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü varlığı, egemenlik hakları ve demokratik istikrarı, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varlığının, güvenliğinin ve geleceğinin en güçlü teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tahsin Ertuğruloğlu, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Bakanı: Türkiye varlığı en güçlü teminatımız - Son Dakika

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