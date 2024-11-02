KKTC Başbakanı Ünal Üstel Ameliyat Oldu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, safra kesesinden ameliyat oldu.

Şiddetli ağrı şikayetiyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırılan Üstel, safra kesesinde enfeksiyon bulunması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilerek burada ameliyata alındı.

YDÜ Hastanesi Başhakemi Prof. Dr. Salih Müjdat, Üstel'in sağlık durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Başbakan'a bugün laparoskopik kapalı safra ameliyatı yapıldığını ve operasyonun başarılı geçtiğini kaydetti.

Müjdat, ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmediğini belirterek, KKTC Başbakanı Üstel'in istirahate çekildiğini duyurdu.