KKTC Başbakanı Üstel, Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'nı kutladı
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan tebrik etti. Üstel, acılı günlerde millete gurur ve moral yaşatan takımı yürekten kutladığını belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
KKTC Başbakanı Üstel, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, "Filenin Sultanları"nın önemli bir başarıya daha imza attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yaşadığımız bu acılı günlerde, milletimize büyük bir gurur ve moral yaşatan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızı Avrupa Şampiyonluğu dolayısıyla yürekten kutluyorum. Hepimizin göğsünü kabartan 'Filenin Sultanları'nı, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Teşekkürler 'Filenin Sultanları'."
Son Dakika › Güncel › KKTC Başbakanı Üstel, Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'nı kutladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?