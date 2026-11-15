KKTC Başbakanı Üstel, GKRY'de Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına 'hadsizlik' dedi - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel, GKRY'de Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına 'hadsizlik' dedi

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY'de Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasını 'hadsizlik' ve Türk milletinin onuruna yönelik saldırı olarak kınadı. Üstel, Rum liderliğini okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmekle suçlayıp sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yapılan protestolarda Türkiye ve KKTC bayraklarının Rum gençler tarafından yakılmasına tepki göstererek, "Bu hadsizliktir. Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır. Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'de öğretmenlerin ve milletvekillerinin de katıldığı KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü protesto eylemlerinde, Rum gençlerinin Kıbrıs Türk halkına ve ana vatan Türkiye'ye yönelik kin, nefret ve öfke dolu sloganlar atmasının Rum liderliğinin yıllardır beslediği zihniyetin açık bir yansıması olduğunu belirtti.

Üstel açıklamasında, gençleri nefret sloganlarıyla doldurma ve okulları kin üretim merkezlerine çevirmenin bilinçli bir düşmanlık politikasının parçası olduğuna dikkati çekerek, bu politikanın sorumluluğunun Rum liderliğine ait olduğunu vurguladı.

Türkiye ve KKTC bayraklarına yönelik saldırıları kınayan Üstel, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin değerlerine, bayrağına ve varlığına yönelik her türlü saldırı karşısında duruşumuz net ve kararlıdır. Kıbrıs Türk halkının ve ana vatan Türkiye'nin haklarını, özgürlüğümüzün kutsal simgelerini ve milletimizin onurunu her zaman, her şartta koruyacağız. Bu böyle bilinmelidir."

GKRY'deki gösterilerde, Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasının Türk milletinin onuruna yönelik saldırı olduğunu vurgulayan KKTC Başbakanı Üstel, "Bu hadsizliktir! Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır! Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur." ifadelerine yer verdi.

Üstel, eylemlerden dolayı Rum liderliğine de, "Aklınızı başınıza alın. Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir. Rum liderliği bu politikaya derhal son vermeli ve bayraklarımıza yönelik saldırıların sorumluları hakkında gereken işlemleri yapmalıdır." çağrısında bulundu.

GKRY'deki eylemler

GKRY'de, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü nedeniyle başta aşırı sağcı ELAM Cephesi olmak üzere birçok kentte Yunan ve Bizans bayrakları ile gösteri düzenleyen gruplar Türkiye ve KKTC bayraklarını yaktı.

"Türklere ölüm, Kıbrıs Yunandır" şeklinde sloganlar atan göstericilerin KKTC sınırına yürümesine Rum polisi engel oldu.

GKRY Eğitim Bakanlığı ilk kez okullara genelge göndererek, eylemlere katılacak öğrencilerin derslerden yok yazılmaması yönünde talimat verdi.

Kaynak: AA
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