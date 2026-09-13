KKTC Başbakanı Üstel kadın cinayetlerine sessiz kalmayacaklarını söyledi - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel kadın cinayetlerine sessiz kalmayacaklarını söyledi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin hiçbir gerekçe ile kabul edilemeyeceğini belirterek, "Kadına yönelik şiddet karşısında sessiz kalmadık, kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin hiçbir gerekçe ile kabul edilemeyeceğini belirterek, "Kadına yönelik şiddet karşısında sessiz kalmadık, kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddet olayları ve son olarak Rukiye Tunçer'in hayatını kaybettiği kadın cinayetinin, toplumda büyük üzüntü ve öfke yarattığını hatırlatarak, Tunçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

Kadına karşı şiddet konusunda devletin polisi, yargısı, sosyal hizmetler ve ilgili tüm kurumlarıyla topyekun bir mücadele ortaya koyduğunu kaydeden Üstel, her kadının güven içinde yaşaması ve yaşam hakkının korunmasının, devletin en temel sorumluluklarından biri olduğuna dikkati çekti.

Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin hiçbir gerekçe ile kabul edilemeyeceğini vurgulayan Üstel, şöyle devam etti:

"Kadına yönelik şiddet karşısında sessiz kalmadık, kalmayacağız. Son bir ay içerisinde yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının ardından, mevcut koruma ve önleme mekanizmaları yeniden gözden geçirilmektedir. Eksikliklerin belirlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin gecikmeksizin hayata geçirilmesi için süreç yakından takip edilmektedir."

Rukiye Tunçer cinayeti

KKTC'de yaşayan 35 yaşındaki Rukiye Tunçer, dün kocası S.A.T. tarafından Güzelyurt-Lefkoşa yolu üzerinde araç içinde başına iş aletiyle vurularak öldürüldü.

Son zamanlarda KKTC'de artan kadına yönelik şiddet eylemlerinin bir parçası olarak kabul edilen Rukiye Tunçer cinayetine, başta kadın kuruluşları olmak üzere sivil toplum örgütleri tepki gösteriyor.

Cinayetten sonra Rukiye Tunçer'in kocası S.A.T, polis tarafından yakalanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmış ve mahkemede karısını öldürdüğünü itiraf etmişti.

Mahkeme, polise, gerekli delil ve ifadelerin alınması için 3 gün ek gözaltı süresi verdi.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ünal Üstel, Politika, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel kadın cinayetlerine sessiz kalmayacaklarını söyledi - Son Dakika

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