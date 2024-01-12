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KKTC Başbakanı Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Rauf Denktaş'ın ölüm yıl dönümünde mesaj yayımladı - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Rauf Denktaş'ın ölüm yıl dönümünde mesaj yayımladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ölümünün 12. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Üstel ve Töre, Denktaş'ın liderlik vasıfları, mücadeleci kişiliği ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını savunma azmi üzerine vurgu yaparak, onun mirasını ileriye taşıma çağrısı yaptı.

KKTC Başbakanı Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Rauf Denktaş\'ın ölüm yıl dönümünde mesaj yayımladı
12.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 16:29
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ölümünün 12. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Başbakan Üstel yayımladığı mesajda, "Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki ve kalplerimizdeki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir. Onun kurduğu Cumhuriyet'i yaşatmak için mücadeleye devam etmek ise bizlerin boynunun borcudur." ifadelerini kullandı.

Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının kendi kimliğiyle var olma mücadelesi verdiği zorlu yıllarda, insanına önderlik etmiş değerli bir devlet adamı ve lider olduğunu belirten Üstel, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin önderlerinden Rauf Denktaş, hayatını adadığı Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile fikir ve gönül birliği içinde, hiç yılmadan savunmuş ve son nefesine kadar mücadelesini sürdürmüştür."

Töre'nin mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de yayımladığı mesajda, Denktaş'ın mücadeleci kişiliği, zekası, hukukçu kimliği ve liderlik vasıfları ile Kıbrıs Türk halkının yanı sıra uluslararası alanda da adından söz ettiren önemli bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

Denktaş'ın, son nefesine kadar Kıbrıs Türk halkının haklı davasını, eşitlik ve özgürlük mücadelesini Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayet ve özveriyle savunduğunu vurgulayan Töre, şu ifadeleri kullandı:

"Halkını daima sevgiyle kucaklayan, mütevazı kişiliği ile gönüllere taht kuran Rauf Raif Denktaş'ın liderliği sayesinde Kıbrıs Türk Halkı kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak insanca bir yaşama kavuşmuş, emek ve özverileri ile açtığı yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugünlere gelmiştir.

Dik ve kararlı duruşuyla Kıbrıs Türk halkının varoluşu için verdiği mücadeleyi ondan aldığımız ilhamla yüceltmeli, hedeflerimizi büyük tutmalı, bizlere bıraktığı emaneti aynı azim ve kararlılıkla daha ileriye taşımalıyız."???????

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Rauf Denktaş'ın ölüm yıl dönümünde mesaj yayımladı - Son Dakika


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