KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman BM Genel Sekreteri ile Görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman BM Genel Sekreteri ile Görüştü

11.02.2026 22:52
Erhürman, Guterres ile Kıbrıs sorununu ve izolasyonları ele aldı; çözüm süreci üzerinde durdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile BM Genel Merkezi'nde yaptığı görüşme olumlu havada gerçekleşti.

Görüşmede, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere güncel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erhürman, görüşmede çözüm sürecine ilişkin daha önce kamuoyuyla paylaştığı dört maddelik metodolojiyi ve güven artırıcı konulara ilişkin kaydedilen son gelişmeleri Guterres'e aktardı.

KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı haksız ve gayriyasal izolasyonların daha fazla gecikmeksizin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, KKTC'nin New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.

Erhürman'ın temaslarının ardından yarın KKTC'ye dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman BM Genel Sekreteri ile Görüştü - Son Dakika

SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman BM Genel Sekreteri ile Görüştü - Son Dakika
