KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldığını açıkladı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldığını açıkladı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldığını açıkladı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ulaşıldığını Facebook hesabından duyurdu. TCG Alemdar'ın da bölgeye geldiğini belirten Erhürman, görüntüleme ve arama çalışmalarının 24 saat esasıyla aralıksız sürdüğünü ifade etti.

(GİRNE) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ulaşıldığını açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldığını açıkladı - Son Dakika

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