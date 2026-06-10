İçişleri Bakanı Çiftçi, KKTC'de Erhürman ile görüştü

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çiftçi, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzuru, güvenliği ve refahı için her alanda iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdürüyor, bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, tarihi ve kültürel bağlarla ayrılmaz bir bütün olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman tarafından kabul edildik. Görüşmemizde; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki köklü kardeşlik bağlarını, Kıbrıs Türk halkının geleceğine yönelik ortak vizyonumuzu, bölgemizde yaşanan gelişmeleri ve düzensiz göçle mücadelede kurumlarımız arasındaki iş birliğini değerlendirdik."

Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, düzensiz göç ve organize suç örgütleriyle mücadele alanında yürüttüğümüz çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarihiyle, kültürüyle ve geçmişte omuz omuza ödenen bedellerle kader birliği yaptığımız ikinci vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan desteği, dönemsel gelişmelere veya şahıslara bağlı konjonktürel bir mesele değil, şartlar ne olursa olsun değişmeyecek bir devlet politikasıdır.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edecek; Doğu Akdeniz'de ve adada huzur ile istikrarı zedelemeye yönelik hiçbir tek taraflı girişime müsaade etmeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzuru, güvenliği ve refahı için her alanda iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdürüyor, bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum."