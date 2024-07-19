KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fatih Erbakan'ı Kabul Etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fatih Erbakan'ı Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile beraberindeki heyeti kabul etti. Tatar, kabulde Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini vurgulayarak, Türk-Yunan dengesinin korunmasının önemli olduğunu belirtti. Fatih Erbakan ise harekat sonrasında Ada'da barış ve istikrarın sağlandığını ifade ederek, kazanımların korunması gerektiğini vurguladı.

19.07.2024 23:46
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türkleri için Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi önem taşımasının yanı sıra Türk-Yunan dengesinin sağlıklı şekilde korunması için önemli olduğunu belirtti.

Harekat kararını alan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ile tüm şehitleri rahmetle anan Tatar, tüm gazilere de minnet duygularını dile getirdi.

Fatih Erbakan ise Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını kutlayarak, harekat sonrasında 50 senedir kimsenin burnunun kanamadığını, Ada'da barış ve istikrarın sağlandığını ifade etti.

Erbakan, harekatla elde edilen kazanımların korunması gerektiğinin altını çizerek, Kıbrıs'ta Türk askerinin varlığının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fatih Erbakan'ı Kabul Etti - Son Dakika

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