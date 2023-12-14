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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın fotoğraf sergisi açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eserlerinden oluşan 'Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Objektifinden' adlı fotoğraf sergisi, Lefkoşa'da açıldı. Sergi, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar\'ın fotoğraf sergisi açıldı
14.12.2023 - 11:55,  Güncelleme: 12:00
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eserlerinden oluşan "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Objektifinden" adlı fotoğraf sergisinin açılışı Lefkoşa'da yapıldı.

TAK'ın haberine göre, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda yapılan açılışa Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın yanı sıra yetkililer, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "hayatın anılardan ibaret olduğunu" ifade ederek KKTC'nin güzelliklerini kendisinin gözünden aktaran 50 fotoğrafının ziyaretçilerle buluşacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tatar, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Objektifinden" isimli fotoğraf sergisinin düzenlenmesine vesile olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve eski Cumhurbaşkanı İdare Daire Müdürü Serkan İlkseven'e teşekkürlerini iletti.

Fotoğrafçılığı hobi olarak yaptığını belirten Tatar, İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs'ta basın yayın alanındaki iş tecrübeleri sırasında fotoğraf konusunda edindiği bilgilerden ve teknolojik gelişmelerle fotoğraf çekmenin yaygınlaşmasından bahsetti.

Lefkoşa'daki sergi, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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