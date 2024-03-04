KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Almanları ülkesini ziyaret etmeye çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Almanları ülkesini ziyaret etmeye çağırdı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Almanları ülkesini ziyaret etmeye çağırdı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen bir forumda konuşarak, KKTC'nin doğal güzelliklerini ve kültürünü tanıtmak için Almanları ülkesini ziyaret etmeye çağırdı. Tatar, KKTC'nin turizm potansiyelini vurgulayarak, turizmin küresel barış için önemli bir rol oynadığını ifade etti.

04.03.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Avrupa'nın değerlerini paylaştığını belirterek, Almanları kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için ülkesini ziyaret etmeye çağırdı.

Tatar, Almanya'nın başkenti Berlin de "Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu'nun (TCWTF)" düzenlediği Küresel Kentsel Destinasyon Değişim Zirvesi'nde konuştu.

5-7 Mart'ta düzenlenecek ITB Berlin Turizm Fuarı'nda, KKTC'yi tanıtacaklarını belirten Tatar, ülkesinin doğal güzelliklerini, kültürünü ve gastronomisini fuarda ziyaretçilere anlatacaklarını söyledi.

Tatar, dünyadaki problemlere rağmen turizmin gelişmesinin kültürlerin tanınması ve ekonomik refah için önemli olduğunu vurgulayarak, turizmin küresel barış için önemli rol oynadığını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Barış ve ülkeler arasında etkileşimler, küresel refahın büyümesine katkıda bulunuyor." dedi.

KKTC ve Türkiye'nin doğal güzellikleriyle turizm için en iyi destinasyonlar içinde yer aldığına işaret eden Tatar, Türkiye'nin Avrupa'dan 3 saat ve Kıbrıs'ın da kıtadan 3,5 saat uçuş mesafesinde olduğunu aktardı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun etkileşim bakımından çok verimli geçtiğine değinen Tatar, 4 bin 700 kişinin davet edildiği forumda küresel sorunlara yönelik tartışmaların yapıldığını dile getirdi.

KKTC'nin Avrupa'nın değerlerini paylaştığını vurgulayan Tatar, Almanları kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için Ada'yı ziyaret etmeye çağırdı.

Tatar, "KKTC, güzel havası, gastronomisi, sahilleri, güzel doğası ve cana yakın insanlarıyla turizmde yeni bir destinasyon olarak yeniden keşfediliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Tatar, Dış Politika, Turizm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Almanları ülkesini ziyaret etmeye çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:41 İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu. İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu.
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
17:03 Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 21:48:04. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Almanları ülkesini ziyaret etmeye çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement