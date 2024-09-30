Tatar'dan Guterres'e Olumlu Yanıt - Son Dakika
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Tatar'dan Guterres'e Olumlu Yanıt

Tatar\'dan Guterres\'e Olumlu Yanıt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rum liderle bir araya gelme teklifine olumlu yanıt verdiğini açıkladı. Tatar, Kıbrıs'ın geleceği üzerine 4+1 formatında bir toplantı yapılabileceğini vurguladı ve resmi müzakerelere ancak Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve statüsü teyit edilirse oturacaklarını belirtti. Ayrıca, New York'ta çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

30.09.2024 01:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rum liderle gayrı resmi yemekte bir araya gelme teklifine olumlu yanıt verdim." dedi.

Tatar, BM 79. Genel Kurul toplantıları kapsamında gittiği ABD'nin New York şehrinden KKTC'ye dönüşünde Ercan Havalimanı'nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer sivil ve askeri yetkililer tarafından karşılandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda yaptığı açıklamada, BM gözetiminde Türkiye, KKTC, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) katılımı ile 4+1 formatında yapılacak bir toplantıda Kıbrıs'ın geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine bir istişare toplantısı ortamının sağlanabileceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmeden resmi müzakere masasına oturmayacağını bir kez daha yinelediğini vurgulayan Katar, BM Genel Sekreteri Guterres'e, federasyon defterinin geride kaldığını, federasyon meselesinin tüketildiğini ve kabul görmeyeceğini, bunlara rağmen iletişimden kopmayacaklarını ilettiklerini aktardı.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik ambargolar ve son dönemde Rumların baskılarını BM'ye aktardıklarını belirten Tatar, "BM Genel Sekreteri Guterres'in Rum liderle gayrı resmi yemekte bir araya gelme teklifine olumlu yanıt verdim. Yani, Kıbrıs görüşmeleri bağlamında olmayacak gayrı resmi yemek teklifine "evet" yanıtı verdim." diye konuştu.

Tatar, New York'taki temasları kapsamında, BM yetkilileri dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini, ABD'de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile de bir araya geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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