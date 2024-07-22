KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Heyeti TCG ANADOLU Gemisini Ziyaret Etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Heyeti TCG ANADOLU Gemisini Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında TCG ANADOLU gemisini ve gemide bulunan gazileri ziyaret etti. Ziyarette KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız eşlik etti.

22.07.2024 16:41
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU gemisini ve gemideki gazileri ziyaret etti.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisini ve gemide bulunan gazileri ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız eşlik etti.

Kaynak: AA

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