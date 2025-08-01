1 Ağustos Direniş Bayramı Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs'ın fethinin 454'üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 67'nci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 49'uncu yıl dönümü olan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan Lefkoşa'daki törenler Şehitler Anıtı'nda devam etti.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, askeri erkan, polis yetkilileri, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile dernek üyeleriyle bazı milletvekilleri ve dernek temsilcileri katıldı.

Şehitler Anıtı'ndaki tören, Tümgeneral Görgülü ile Celal Bayar'ın anıtlara çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi.

Tümgeneral Görgülü daha sonra Atatürk Anıtı ve Şehitler Anıtı'ndaki özel defteri imzaladı.

Atatürk Anıtı'ndaki tören, Bakım Kurmay Yüzbaşı Nusret Demircan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke'de de törenler düzenlendi.