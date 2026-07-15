KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi Günü coşkuyla anıldı - Son Dakika
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KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi Günü coşkuyla anıldı

KKTC\'de 15 Temmuz Demokrasi Günü coşkuyla anıldı
15.07.2026 23:12
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KKTC'de 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı Lefkoşa'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel ve Büyükelçi Başçeri'nin katıldığı törende sergi açıldı, konuşmalar yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'daki Selimiye Meydanı'nda düzenlenen programa, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde gerçekleştirilen programda, Büyükelçilik İletişim Müşavirliğince Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz gecesinde çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel ve Büyükelçi Başçeri, sergiyi birlikte gezdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasına, 15 Temmuz'da şehit düşenlere rahmet dileyerek başladı.

15 Temmuz 2016'nın Türk milletinin demokrasiye sahip çıkışının simgesi olduğuna dikkati çeken Erhürman, "15 Temmuz, Türk milletinin karanlığa, karanlık teröre yenilmeyeceğini, bunlara karşı gerekirse canı pahasına mücadele vermekten asla kaçınmayacağını en açık şekilde ilan ettiği gündür." dedi.

Erhürman, Türkiye'nin geçmişte darbelerle anılan bir ülke görüntüsünde olduğunu, FETÖ'nün darbe girişimi ile ülkeyi tekrar bu görüntüye sürüklemek istediğini kaydederek, 15 Temmuz'da ortaya çıkan direniş ruhunun bu anlayışı yıktığını belirtti.

Bir ülkede cumhuriyetin ve demokrasinin yaşayıp yaşamayacağını, halkın iradesine sahip çıkma kararlılığının belirlediğini söyleyen Erhürman, "15 Temmuz, halk iradesinin canı pahasına tescil edildiği gündür. 15 Temmuz'da Türk milleti, cumhuriyet ve demokrasi konusundaki kararlılığını canı pahasına göstermiştir." ifadesini kullandı.

"15 Temmuz'da ihanet kaybetti, millet kazandı, Türkiye kazandı"

KKTC Başbakanı Üstel de 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin yazdığı destanın gururunu, ilk günkü gibi hafızalarında yaşattıklarını belirterek, inançlı, cesaretli ve vatanını seven bir milletin o gece uçak, tank ve silaha sahip darbecilere karşı durduğunu söyledi.

15 Temmuz'da Türkiye'nin birliğini hedef alan darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millet tarafından bertaraf edildiğine dikkati çeken Üstel, "15 Temmuz'da ihanet kaybetti, millet kazandı, Türkiye kazandı. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Üstel, Kıbrıs'ta da Ada'yı Yunanistan'a bağlamak isteyenlerin 15 Temmuz 1974'te askeri darbe yaptıklarını hatırlatarak, Kıbrıslı Türklerin hafızalarında 15 Temmuz'un 2 kez kötü şekilde yer ettiğini vurguladı.

"Ölümü görüp, ölüme yürüyenlerin evlatlarıyız"

Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, 15 Temmuz'un milletin ve milli iradenin zaferi olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman güvenlik güçlerimizin üstün mücadelesiyle hain bir darbe girişimini püskürtmüş ve ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir." dedi.

Başçeri, Türk milletinin daima şehitleri ile yaşadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti olarak, bu coğrafyada da Anadolu'da da şehitleriyle yaşayan, şühedanın ölmediğine inanan bir milletiz. Ölümü görüp, ölüme yürüyenlerin evlatlarıyız. Fedakarlıklarıyla o karanlık geceyi millet ve demokrasi için aydınlık bir sabaha kavuşturan, yurdu yaşatmak için can veren, canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen kahramanların haklarını ödemek mümkün değildir."

FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Başçeri, örgütün son 2 yıldan beri kendini başkalarına kullandırma işlevini yitirdiğini söyledi.

Başçeri, terör örgütü ile gelecekte de mücadelenin hız kesmeyeceğini vurgulayarak, "Örgütün yurt dışındaki yapılanmasında çözülme süreci son 2 yılda hızlanmıştır. Buna rağmen hala bu örgüte örtülü destek veren ve örgüt mensuplarını barındıran ülkeler bulunmaktadır. Uluslararası toplumdan beklentimiz, Türkiye'nin haklı mücadelesine destek vermeleridir." diye konuştu.

Program, TRT tarafından hazırlanan 15 Temmuz'a özel belgeselin gösterimiyle son buldu.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi Günü coşkuyla anıldı - Son Dakika

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