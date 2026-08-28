KKTC'de Barcelona Akademisi İptal, Türk Kulüpleri Devrede

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İspanyol FC Barcelona Academy'nin ülkesinde gençler ve çocuklar için yapmayı planladığı futbol eğitim kampını Rumların baskıları ile iptal etmesine karşın, Türk kulüpleri ile A Milli Futbol Takımı hocalarının aynı yerde çocuklarla buluşacağını ifade etti.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel, İspanyol FC Barcelona Academy'nin KKTC'de gençler ve çocuklar için yapacağı futbol eğitim kampının Rumların siyasi baskıları sonucunda iptal edildiğini hatırlattı.

Başbakan Üstel, sporun, çocukların ve futbolun hiçbir şekilde siyasete alet edilmemesi gerekirken, Rum tarafının bir kez daha Kıbrıs Türk çocuklarını izolasyonların hedefi haline getirdiğine dikkati çekti.

FC Barcelona Academy'nin KKTC'deki söz konusu kampı iptal etmesinin ardından Türkiye ile temasa geçtiklerini anlatan Üstel, şunları kaydetti:

"Barcelona kampının iptal edilmesinin ardından çocuklarımızın hayallerinin yarım kalmasına seyirci kalmadık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile gerçekleştirdiğimiz girişimler sonucunda çok daha güçlü bir organizasyonun önünü açtık. Şimdi, çok kısa bir süre içerisinde, aynı yerde, Türk futbolunun en büyük kulüpleri ve Türk Milli Takımı'nın eğitmenleri çocuklarımızla buluşacak. Çocuklarımız futbol oynayacak, gençlerimiz dünya ile buluşmaya devam edecek."

Üstel, Türk kulüpleri ile Milli Takım'ın hocalarının aynı yerde kısa bir süre sonra Kıbrıslı Türk çocuklarıyla buluşacak olmalarının Rum engellemelerine karşı en güzel cevap olduğunu belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Barcelona'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, eylülde Lefkoşa'da futbol eğitim kampı düzenleneceği belirtilmişti.

Kıbrıs Rum Kesimi ise bunun üzerine harekete geçip UEFA ile istişarede bulunarak İspanya Futbol Federasyonu nezdinde girişimde bulunmuştu.

Barcelona'nın internet sitesinde Lefkoşa'da düzenlenmesi beklenen kampa ilişkin bilgiler kaldırılmıştı.