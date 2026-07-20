KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da yer aldı.