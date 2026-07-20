KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu

KKTC\'de Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu
20.07.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, SOLOTÜRK ekibi ile Türkiye ve Azerbaycan'dan heyetler katıldı.

Resepsiyonda, KKTC'den Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ile eşinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, konukların karşılanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda davetlilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının izolasyon altında tutulmaya çalışılmasına rağmen dünya çapında başarılara imza atan sanatçılar yetiştirdiğini belirterek, gecede sahne alan opera sanatçılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmasında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayan Erhürman, davetlileri saygıyla selamladı.

Erhürman'ın konuşmasının ardından, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi konser verdi.

Konserde, bariton Tuğrul Enver Töre ile soprano Sermin Dikmen Töre, piyanoda Esra Poyrazoğlu Alpan'ın eşliğinde eserler seslendirdi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Kültür, Kıbrıs, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NASA’nın İstanbul görüntüleri hayran bıraktı Boğaz turkuaza büründü NASA'nın İstanbul görüntüleri hayran bıraktı! Boğaz turkuaza büründü
Dünyadaki sayılı mucizelerden: 2 bin yıllık antik liman pembeleşti Dünyadaki sayılı mucizelerden: 2 bin yıllık antik liman pembeleşti
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Böyle evlat olmaz olsun Babasının tek umudunu küle çevirdi Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi
Trump yine yaptı yapacağını Kupa törenine damga vuran anlar Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar
Balkanlar’dan yayılan dev çekirgeler Bursa’da da görüldü Balkanlar'dan yayılan dev çekirgeler Bursa'da da görüldü

23:34
Haluk Levent’ten veda açıklaması Bu kez itiraf geldi
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
22:38
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
22:32
Tatilciden Alaçatı’daki fahiş fiyatlara isyan etti: Gelmeyin, durum korkunç
Tatilciden Alaçatı'daki fahiş fiyatlara isyan etti: Gelmeyin, durum korkunç
21:55
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
21:49
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
21:24
İran’dan Irak ve Ürdün’e füze saldırısı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 00:32:14. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.