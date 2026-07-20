KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni - Son Dakika
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KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni

20.07.2026 18:48
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KKTC, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla tören düzenledi. Cumhurbaşkanı katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve her iki ülkeden bakanlar ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreni Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla devam etti.

Buradaki tören, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın anıt özel defterini yazmasıyla son buldu.

Kaynak: AA

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