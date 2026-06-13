KKTC'de Değişim İsteği Artıyor

Haber: Yusuf KANLI

(LEFKOŞA) - KKTC'de değişim isteğinin büyüdüğünü söyleyen Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, "hükümetin seçimleri erteleyerek zaman kazanmaya çalıştığını" savundu. Çeler, Kıbrıs sorununda yeni bir diplomatik hareketlilik beklediğini belirterek, "Türkiye'yi dışlayan bir denklem kurulamaz" dedi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'nde mevcut hükümete yönelik memnuniyetsizliğin arttığını ve erken seçimin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini söyledi. ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede Çeler, mevcut hükümetin yalnızca muhalif seçmenlerin değil, kendi tabanının da artan tepkisiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Toplumda güçlü bir değişim talebi var. Bu rahatsızlık artık hükümet partilerinin üyeleri ve destekçileri arasında da açıkça hissediliyor" dedi.

Genel seçimlerle yerel seçimlerin aynı tarihte yapılması yönündeki tartışmalara da değinen Çeler, hükümetin seçimleri erteleyerek siyasi avantaj sağlamaya çalıştığını savundu. Çeler, "İktidar iktidarını sürdüremeyecek. Genel seçimleri sürekli öteleyerek zaman kazanmaya çalışıyor. İki seçimi birleştirerek sonuç değiştirebileceğini düşünüyor ancak bunun gerçekleşeceğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"TDP MERKEZ SOLDA YENIDEN KONUMLANDI"

Partisinin son yıllarda geçirdiği dönüşüme de değinen Çeler, TDP'nin daha geniş toplum kesimlerine hitap eden merkez sol bir çizgiye yöneldiğini söyledi. TDP'nin geçmişte Kıbrıs sorunu eksenli siyasetin etkisiyle daha dar bir siyasi alana sıkıştığını ifade eden Çeler, bugün ekonomi, kamu reformu, sağlık, eğitim ve sosyal politikalar gibi alanlara ağırlık verdiklerini belirtti.

Çeler, "Sosyal demokrasi toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir siyasettir. Bir taraftan üretimi ve yatırımı desteklerken diğer taraftan kamusal hizmetlerin güçlendirilmesini savunuyoruz" dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Türkiye-KKTC ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çeler, Ankara ile kavga etmeyi savunan bir anlayış içinde olmadıklarını söyledi.

"Kıbrıslı Türklerin Türkiye'nin bölgedeki rolüyle ilgili herhangi bir tereddüdü yoktur. Sorun yaşadığımız alanlar daha çok toplumsal yaşama yönelik müdahaleler konusundadır" diyen Çeler, Türkiye'nin güvenlik ve jeopolitik öneminin farkında olduklarını ifade etti."

Çeler, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin bölgedeki rolünü daha da önemli hale getirdiğini belirterek, "Yunanistan, Fransa ve ABD bölgede aktif rol oynarken Türkiye'nin dışarıda bırakılması düşünülemez" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DIŞLAYAN ÇÖZÜM GERÇEKÇİ DEĞİL"

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerinde Çeler, Türkiye'nin dışlandığı herhangi bir çözüm modelinin uygulanabilir olmayacağını söyledi.

Rum lider Nikos Hristodulidis'in izlediği politikanın gerçeklerle bağdaşmadığını savunan Çeler, "Türkiye'yi çevrelemeye veya dışlamaya dayalı politikaların başarı şansı yoktur. Kıbrıs gibi küçük bir ülkede Türkiye'yi yok sayan bir çözüm mümkün değildir" diye konuştu.

TDP'nin Türkiye'nin garantörlüğüne ilişkin tutumunun da değişmediğini belirten Çeler, partinin hiçbir zaman Türkiye'nin garantörlüğüne karşı bir politika izlemediğini kaydetti.

ERHÜRMAN'A DESTEK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde TDP'nin Tufan Erhürman'ın adaylığını desteklediğini hatırlatan Çeler, partilerinin seçim sürecinde aktif rol üstlendiğini söyledi. "Hiçbir pazarlık yapmadan, herhangi bir beklenti içine girmeden destek verdik. Amacımız değişimin gerçekleşmesiydi diyen Çeler, TDP'nin seçim kampanyası boyunca Erhürman'ın yanında yer aldığını ifade etti.

Çeler, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın göreve gelmesinden sonra Kıbrıs sorununda yeni bir metodoloji ortaya koyduğunu ve bunun olumlu sonuçlar ürettiğini düşündüklerini söyledi.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

Partilerinin yaptırdığı son kamuoyu araştırmasına da değinen Çeler, TDP'nin üçüncü parti konumunda bulunduğunu belirtti.

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci ise araştırmalarda partinin büyüme potansiyelinin görüldüğünü ve kararsız seçmenlerin önemli bölümünün seçim döneminde yönelim belirleyeceğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, önümüzdeki dönemde hem iç siyasette hem de Kıbrıs sorununda hareketli bir sürece girileceğini belirterek, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yeni bir siyasi çerçeve veya yol haritasının gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.