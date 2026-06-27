KKTC'de Gayrimenkul Zirvesi Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Gayrimenkul Zirvesi" düzenlendi.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği ve Baştaşlar Grup katkılarıyla Girne'de düzenlenen "Gayrimenkul Zirvesi"nin açılış konuşmalarını KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam yaptı.

Üstel, gayrimenkul sektörünün şehir kurmaktan ziyade, "yaşam kurmak, ekonomiyi büyütmek" olduğunu söyledi.

KKTC'yi bugüne değil, 50 yıl sonraya hazırlayan adımlar atıldığını belirten Üstel, şöyle devam etti:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'in yükselen yatırım merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yeni Ercan Havalimanı ile ulaşım altyapımızı güçlendirdik. Yeni yollarla şehirlerimizi birbirine daha güçlü bağladık. Sağlık yatırımlarımızla yaşam kalitesini yükselttik. Enerji alanında yüzyılın projelerini hayata geçirmek için tarihi adımlar atıyoruz. Su, elektrik ve dijital altyapımızı geleceğe hazırlıyoruz. Güçlü şehirler güçlü altyapıyla kurulur, güçlü ülkeler ise güçlü şehirler üzerinde yükselir."

Üstel, KKTC'nin mülkiyet konusunda uluslararası hukukun öngördüğü etkili iç hukuk mekanizmasına sahip olduğunu belirterek, "Yatırım yapan herkes şunu bilmelidir ki, devletimiz hukuk güvenliği konusunda son derece titiz ve kararlıdır." diye konuştu.

Akçam da, Birliğin 51 bin üyeye sahip olduğunu dile getirerek, "Bugün burada bulunmamızın temel sebebi KKTC gayrimenkul sektörünün potansiyelini daha ileriye taşıma arzumuzdur." dedi.