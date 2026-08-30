KKTC\'de Gemi Kazası: Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

(KKTC) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kriz Masası toplantısında Girne'de alabora olan gemi için devam eden arama-kurtarma çalışmaları, kayıpların durumu, yaralıların tedavi süreçleri ve sahadaki son durum hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Başbakan Üstel'in başkanlık ettiği Kriz Masası toplantısında arama-kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi, yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi ve devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı.

Devam eden arama-kurtarma çalışmaları, kayıpların durumu, yaralıların tedavi süreçleri ve sahadaki son durum hakkında ayrıntılı bilgi alan Başbakan Üstel, "Şu anda tek önceliğimiz insan hayatıdır. Devletimizin bütün kurumları, güvenlik güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve arama-kurtarma unsurlarımız tam bir koordinasyon içerisinde sahadadır. İhtiyaç duyulan tüm imkanlar seferber edilmiştir. Süreci Kriz Masamızla birlikte anbean takip ediyoruz" dedi.

Kriz Masası'nın sahadan gelen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını kesintisiz sürdüreceği, kesinleşen bilgilerin ise kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.