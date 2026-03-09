KKTC'de Gemi Trafik İstasyonları Tamamlandı - Son Dakika
KKTC'de Gemi Trafik İstasyonları Tamamlandı

09.03.2026 13:47
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, KKTC'deki gemi trafik istasyonlarının inşaatını tamamladıklarını duyurdu.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında KKTC'de üç farklı lokasyonda yer alan gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Uraloğlu, "Donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Sistemi 2026 yılının ikinci yarısında hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. KKTC'de kurulacak sistem kapsamında ilk kabullerin yapıldığını belirten Uraloğlu, "Projede inşaat çalışmalarını ve sistem yazılımı fabrika kabul testlerini tamamladık. Donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz, sistemi 2026 yılının ikinci yarısında hizmete almayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracağını ifade eden Uraloğlu, "Proje ile Mavi Vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Projede tamamen milli olarak geliştirdiğimiz yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız" dedi.

"Trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı"

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ifade eden Uraloğlu, proje kapsamında Gazimağusa'da bir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin kurulum çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Uraloğlu,  şunları kaydetti:

"Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının (TGİ) inşaat çalışmalarını tamamladık. Kurulacak sisteme, Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'da bulunan OTS ve Radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Mersin GTH Merkezinde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz."

Bilgiler kaydedilmek üzere GTH merkezine gönderilecek

Trafik Gözetleme İstasyonlarının GTH'nin ana bileşenlerinden olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Trafik Gözetleme İstasyonlarında bulunan radarlar, kameralar, haberleşme teçhizatları, OTS ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğiz. Bu sayede Gemi Trafik Hizmetleri kapsamı alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak Merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine iletilecek. KKTC'deki merkezin de kurulumunda sona yaklaştık" dedi.

"Kaza olasılıklarının önceden tespiti ve ilgililere gerekli uyarıların yapılması gibi işlemleri bu sistem sayesinde sağlayacağız"

Bakan Uraloğlu, sistemin sağlayacağı faydalara ilişkin "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız" bilgisini aktardı.

Kaynak: ANKA

