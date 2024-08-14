KKTC'de Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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KKTC'de Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri için anma töreni düzenlendi

KKTC\'de Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri için anma töreni düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi.

14.08.2024 23:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi.

İlk tören, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 14 Ağustos 1974'te başlayan ikinci aşaması sırasında Rum güvenlik güçleri ve EOKA terör örgütü tarafından katledilen şehitlerin defnedildiği Muratağa-Sandallar Şehitliği'nde yapıldı.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum, dernek, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve şehit aileleri katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törendeki konuşmasında, 50 yıl önce 14 Ağustos'ta Muratağa-Sandallar ve Atlılar'da olduğu gibi Kıbrıs'ın farklı yerlerinde de Rum-Yunan ikilisinin acımasızca Kıbrıs Türk halkına, sivillere yönelik toplu cinayetler işlediğini, Kıbrıs Türk halkının, dünyada örneği az görülen bir soykırım yaşadığını ve ağır bedeller ödediğini söyledi.

Tatar, Muratağa-Sandallar ve Atlılar'da Rumların yaptığı soykırımın cezalandırılmamış toplu katliamlar olarak tarihte yerini aldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Burada gerçekleşen soykırımı, Rum asker ve polisi yaptı. Bu cinayetleri işleme talimatını Rum yetkililerin verdiğini, soykırımı da Rum asker ve polisinin gerçekleştirdiğini belgeleri ile gördük. Bu cinayetleri işleyenlerin suçları belgeler ile sabit olduğu halde yargılanmadılar. Biz Kıbrıs'ta nelerin yaşandığını çok iyi bilmekteyiz. Kıbrıs Barış Harekatı sadece Türklere değil Rumlara da barışı getirdi."

Tören sonunda şehit mezarları ziyaret edilerek, dualar okundu.

Atlılar köyünde 50 yıl önce Rumlar tarafından topluca şehit edilen Kıbrıslı Türkler için Atlılar Şehitliği'nde de anma töreni düzenlendi.

Çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitlik gezildi ve dua edildi.

-Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı

Rum asker, polisi ve EOKA terör örgütü tarafından Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 14 Ağustos 1974'te tamamı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türk öldürülerek toplu mezarlara konuldu.

Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos 1974'de Muratağa-Sandallar'daki toplu mezar ise bir çobanın toprak üzerinde el görmesi ile 2 Eylül 1974'te ortaya çıkarıldı.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasının gerçekleşmesinin sebeplerinden biri olarak gösterilmişti.

Kaynak: AA

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