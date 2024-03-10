KKTC'de Müslümanlar Ramazanın İlk Teravih Namazını Kıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

???????Başkent Lefkoşa başta olmak üzere KKTC'nin tüm kentlerindeki camilerde teravih için saf tutan Müslümanlar, namazdan sonra ramazan ayının hayırlara vesile olması için dua etti.

Gazimağusa kentindeki Osman Fazıl Polat Paşa Camisi'nde teravih namazı sonrası cemaat, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınayarak, saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, ramazan dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek ayda oruç tutmanın yanı sıra bol bol Kur'an-ı Kerim okunması, muhtaçlara yardım eli uzatılması, kardeşlik duygularının pekiştirilmesi ile yoksulların sevindirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ünsal, mesajında vatandaşlardan, başta Gazze olmak üzere tüm mazlumlar için ramazanda dua etmelerini isteyerek, "Bu vesile ile tüm halkımızın ramazan ayını tebrik ediyor, salimen ve bol manevi kazançlarla bayrama ulaşabilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.