KKTC'de Sükunet Sağlandı - Son Dakika
KKTC'de Sükunet Sağlandı

15.04.2026 17:07
Cumhurbaşkanı Erhürman, Çayhan Düzü'nde sükunetin hakim olduğunu ve gerginlikten yana olmayacaklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa kentine bağlı Beyarmudu kasabasının Çayhan Düzü bölgesinde bugün itibarıyla sükunet hakim olduğunu belirterek "Hiçbir zaman gerginlikten yana olmadık, olmayacağız." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, Çayhan Düzü'nde güvenlikle ilgili olmayan bir konudan kaynaklanan sorunun, siyasi makamlarca hızla çözüme kavuşturulmasının öneminin herkes tarafından daha iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızdan aldığımız bilgiye göre, Çayhan Düzü bölgesinde bugün itibarıyla sükunet hakimdir ve iletişim ve diyalog devam etmektedir. Nitekim bu bilgi Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) tarafından yapılan açıklamayla da teyit edilmiştir. An itibarıyla güvenlik alanında yetkili tüm makamlarımızla tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığının sürece ilişkin görevlerini eksiksiz biçimde yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır."

Erhürman, gelişmelerle ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından yapılan açıklamalar ile medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kıbrıs Türk tarafı olarak hiçbir zaman gerginlikten yana olmadık, olmayacağız. Güneyden yapılan açıklamalar ve medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlarda gerginliğin tırmandırılmasına yönelik bir çaba gözlemlenmesine karşın böyle bir çabaya ortak olmayacağımız bilinmelidir. Sorunlar soğukkanlılıkla, kararlılıkla, diyalog ve diplomasiyle çözülecektir."

Olay

KKTC ile GKRY sınırındaki ara bölgede görev yapan BMBG, hafta başında yaptığı açıklama ile KKTC güvenlik güçlerinin Çayhan Düzü'nde ara bölgeyi ihlal ettiğini öne sürmüş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da bölgenin kendi egemenlik sınırları dahilinde olduğunu duyurmuştu.

Bugün sabah BMBG eşliğinde bir Rum veterinerin bölgeye kaçak girişine KKTC güvenlik güçleri izin vermemişti.

Olay üzerine Rum basını Türk askerinin bölgeye geldiğini iddia eden haberler yayınladı.

BMBG bugün yaptığı yazılı açıklamada ise bölgede sükünetin hakim olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Sükunet Sağlandı - Son Dakika

17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
SON DAKİKA: KKTC'de Sükunet Sağlandı - Son Dakika
