KKTC\'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu

(KKTC) - KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonrası liman ve hastanelerde tüm sağlık tedbirlerinin alındığını, olası ihtiyaçlara hızlı müdahale için maksimum düzeyde sağlık personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş, limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır."