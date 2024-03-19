KKTC'deki sahte diploma soruşturması polis teşkilatına sıçradı - Son Dakika
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KKTC'deki sahte diploma soruşturması polis teşkilatına sıçradı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden 'sahte diploma ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel tutuklandı. Sel'in KSTÜ'den sahte yüksek lisans diploması aldığı iddia edildi. Soruşturma devam ediyor.

19.03.2024 21:38
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- KKTC'deki sahte diploma soruşturması polis teşkilatına sıçradı

Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel diploma soruşturması kapsamında tutuklandı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden "sahte diploma ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden "sahte diploma ve yolsuzluk" soruşturması polis teşkilatına sıçradı. Soruşturma kapsamında Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, başkent Lefkoşa'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sel'in KSTÜ'den sahte yüksek lisans diploması aldığı iddia edildi. Sel'in 18 Ocak 2023 tarihinde KSTÜ'nün öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021'de kaydolmuş gibi gösterildiği, 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel sisteme girildiği, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilip, 19 Haziran 2023'de işletme yüksek lisanstan mezun edildiği belirtildi.

Polis, Sel'in 11 Mayıs 2023 tarihinde geçici olarak aldığı mezuniyet ve transkripti Polis Genel Müdürlüğü'ne sunarak barem içi artış almak için yazışmalar gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıya bu konuda soru sorulduğunda üniversitenin direktörü olan ve şuanda cezaevinde bulunan Serdal Gündüz'e tez sunduğunu söylediğini kaydetti. Polis, Serdal Gündüz'den dün alınan ifadede tez teslim almadığını, teslim edildiyse enstitüde bulunabileceğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, Sel'in de bazı beyanları olduğunu ve bunları araştıracaklarını kaydederek, Sel'in 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, polisin talebini kabul etti.

KKTC\'deki sahte diploma soruşturması polis teşkilatına sıçradı
Kaynak: İHA

Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

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