KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi Açıklaması

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu masum insanları öldürmekle suçlayarak, onun Washington'da ağırlanmasını ve Kongrede konuşmasını eleştirdi. Ertuğruloğlu, İsrail'in Gazze'de binlerce çocuğu katlettiğini ve hala devam ettiğini belirtti.

25.07.2024 22:18
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, " (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, masum insanları, çocukları öldüren bir başbakan. Bunlara sebep olan adamı, Washington'da ağırlayıp, Kongrede konuşturup ayakta alkışlamak medeniyet değildir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, bir etkinlik kapsamında KKTC'de bulunan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin çocuklarını, Bakanlık binasında kabul etti.

Ertuğruloğlu, burada yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasını, "Burada bir yanlış var, bu doğru olamaz." sözleriyle eleştirdi.

İsrail'in Gazze'de en az 20 bin çocuğu katlettiğini ve halen buna devam ettiğini, saldırılarda hedefin siviller olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, "Netanyahu, masum insanları, çocukları öldüren bir başbakan. Bunlara sebep olan adamı Washington'da ağırlayıp, Kongrede konuşturup ayakta alkışlamak medeniyet değildir. Bu başka bir şeydir. Asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
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