KKTC Dışişleri'nden Seyahat Uyarısı

28.02.2026 18:15
KKTC Dışişleri, İran ve Körfez ülkelerindeki vatandaşlara güvenli bölgelerde kalmalarını tavsiye etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, İran ve Körfez ülkelerinde bulunan vatandaşları için yayımladığı uyarıda, "Vatandaşlarımızın güvenli bölgelerde kalmaları ve yerel makamların açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiye edilmektedir." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile ABD tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar neticesinde bölgedeki güvenlik ortamının hassas ve kırılgan bir aşamaya girdiği dile getirilerek, gelişmelerin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak Bakanlık ve bölgedeki temsilcilikler aracılığı ile dikkatle takip edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "İran ve Körfez ülkelerinde bulunan vatandaşlarımızın güvenli bölgelerde kalmaları ve yerel makamların açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiye edilmektedir." uyarısına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Acil durumlarda vatandaşlarımız, bölgedeki temsilciliklerimizin irtibat numaralarına ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin 24 saat esasına göre hizmet veren hattı (05338514006) aracılığıyla yetkililere ulaşabilirler. Bakanlığımıza ulaşan bilgiye göre turistik amaçla Dubai'de bulunan 37 kişilik vatandaş grubumuz Temsilcilik yetkililerimizle temasa geçmiştir. Vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir ve güvenlikleri açısından endişe edecek bir durum bulunmamaktadır. Askıya alınan uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın ülkemize dönmeleri planlanmaktadır."

KKTC Dışişleri Bakanlığı, mevcut durumun daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmemesi ve yeni insani kayıplara yol açmamasını temenni ederek, İran ve Körfez ülkelerinde yaşayan vatandaşlarından Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerinin talimatlarına uymasını istedi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Körfez, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
