KKTC Futbol Takımı Şampiyon!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CONIFA (Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Yılmaz, KKTC'nin şampiyonluğuna ilişkin NSosyal hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

KKTC A Milli Futbol Takımı'nın elde ettiği başarıyla büyük bir gurur yaşattığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Turnuva boyunca sergilediği mücadele ve başarı ile Kıbrıs Türk halkını da en güzel şekilde temsil eden futbolcularımızı, teknik heyeti, KKTC Futbol Federasyonu'nu ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."