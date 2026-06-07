KKTC Futbol Takımı Şampiyon! - Son Dakika
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KKTC Futbol Takımı Şampiyon!

07.06.2026 04:13
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Cevdet Yılmaz, KKTC A Milli Takımı'nı CONIFA'daki şampiyonluğundan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CONIFA (Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Yılmaz, KKTC'nin şampiyonluğuna ilişkin NSosyal hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

KKTC A Milli Futbol Takımı'nın elde ettiği başarıyla büyük bir gurur yaşattığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Turnuva boyunca sergilediği mücadele ve başarı ile Kıbrıs Türk halkını da en güzel şekilde temsil eden futbolcularımızı, teknik heyeti, KKTC Futbol Federasyonu'nu ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Kıbrıs, Futbol, Spor, Son Dakika

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