KKTC-GKRY Sınır Geçişleri Protesto Nedeniyle Durdu - Son Dakika
KKTC-GKRY Sınır Geçişleri Protesto Nedeniyle Durdu

08.08.2025 15:50
Motosikletli Rum eylemcilerin gösterisi, Lefkoşa'daki sınır geçişlerini aksattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında, başkent Lefkoşa'da yer alan bazı sınır kapılarındaki geçişlerin, motosikletli Rum eylemcilerin gösterileri sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

Rum motosikletli gruplardan oluşan "İsaak-Solomou'yu Anma İnisiyatifi", 8 Ağustos 1996'da KKTC topraklarına yasa dışı girmeye çalışırken öldürülen Tasos İsak ile 14 Ağustos 1996'da Derinya Bölgesi'nde Türk bayrağını indirmek isterken vurulan Solomos Solumu'yu anmak amacıyla KKTC ile GKRY arasındaki Metehan Kara Sınır Kapısı'nın güney kısmında gösteri yaptı.

Gösteri nedeniyle başkent Lefkoşa'daki sınır geçişleri durdu, kentin hem kuzeyi hem de güneyinde sınırı geçmek isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

KKTC ve GKRY polisi, motosikletli Rum eylemcilerin gösterileri sebebiyle sınırın iki tarafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bazı Rum motosikletli eylemcilerin de akşam saatlerinde Ledra Palas Kara Sınır Kapısı ile Lokmacı Kara Sınır Kapısı'nda toplanarak protesto gösterisinde bulunacakları öğrenildi.

Kıbrıs'ta 1996 yılındaki sınır olayları

Rumların öncülüğünde, başta Yunanistan olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden gelen motosikletli fanatikler, 8 Ağustos 1996'da GKRY ile KKTC'yi ayıran sınırı aşarak Derinya bölgesinden Türk tarafına yasa dışı yollardan geçti. Bu sırada çıkan arbedede "Tasos İsak" adlı Rum hayatını kaybetti.

Bu olayın ardından, 14 Ağustos 1996'da Derinya bölgesinde toplanan Rum fanatikler, yeniden yasa dışı şekilde sınırı aşmaya teşebbüs etti.

Eylemcilerin arasında yer alan Solomos Solumu, uyarılara rağmen sınıra doğru koşarak telleri geçti ve sınırdaki Türk bayrağının direğine tırmandı. Bayrağı indirmeye çalıştığı sırada Solumu, Türk tarafından açılan ateş sonucu boynundan vurularak öldü.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güvenlik, Politika, Güncel, Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

14:33
