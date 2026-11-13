KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü Berlin'de kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü Berlin'de kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC\'nin 43. kuruluş yıl dönümü Berlin\'de kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

KKTC Berlin Temsilciliğinde düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, KKTC'nin Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Ertürk, burada yaptığı konuşmada Malatya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için taziye dileyerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ayrılmaz parçası olduğumuz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar dilerim." dedi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerektiğini belirten Ertürk, Ada'da kalıcı bir çözümün ancak iki egemen eşit devletin varlığının kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Ertürk, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini 15 Kasım 1983'te KKTC'yi ilan ederek taçlandırdığına dikkati çekerek bu mücadelenin unutulmaması ve gelecek nesillere doğru aktarılması gerektiğini kaydetti.

KKTC'nin uluslararası toplum tarafından uygulanan izolasyonlara rağmen varlığını sürdürdüğünü dile getiren Ertürk, Türkiye'nin her alanda sağladığı desteğin Kıbrıs Türk halkının en önemli güvencesi olduğunu vurguladı.

Ertürk, Azerbaycan'ın KKTC'ye verdiği desteğin ve iki ülke arasındaki gelişen işbirliğinin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının kendi vatanında özgürce yaşayabilmesi için verilen mücadelenin önemine işaret eden Ertürk, KKTC'nin gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiDış PolitikaDiplomasiAlmanyaKıbrısBerlinGüncelSon Dakika

Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Romantizmin böylesi Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı Romantizmin böylesi! Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Madrid’deki galada Can Yaman’ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu Madrid'deki galada Can Yaman'ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Ekrem İmamoğlu ’yargılayacağım’ sözünü savundu: Mecazi anlamda söyledim Ekrem İmamoğlu 'yargılayacağım' sözünü savundu: Mecazi anlamda söyledim
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:52
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 00:10:06. #.0.3#
SON DAKİKA: KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü Berlin'de kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android