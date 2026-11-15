KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü... Destici: "Akdeniz’de şanlı ay yıldızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşama irademiz daim olsun" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü... Destici: "Akdeniz’de şanlı ay yıldızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşama irademiz daim olsun"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC\'nin 43. kuruluş yıl dönümü... Destici: "Akdeniz’de şanlı ay yıldızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşama irademiz daim olsun"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Türklüğünün Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Akdeniz'de şanlı ay yıldızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşama irademiz daim olsun" dedi.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Türklüğünün Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Akdeniz'de şanlı ay yıldızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşama irademiz daim olsun" dedi.

Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkü, yıllar boyu varlığına kasteden Rum saldırıları ve katliamları karşısında toprağını terk etmemiş, kimliğinden asla vazgeçmemiş, hür yaşama iradesini nihayet devletle taçlandırmıştır. 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türkünün bağımsızlığını bütün dünyaya duyurduğu tarihi bir gündür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, şehitlerimizin emaneti, Kıbrıs Türkünün hürriyetinin ve geleceğinin teminatıdır. Bu emanete sahip çıkmak, devletimizin ve milletimizin ortak sorumluluğudur. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü esas alan iki devletli çözümün kararlılıkla savunulması, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için yürütülen mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Büyük Birlik Partisi olarak Kıbrıs milli davamıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Kardeşlerimize uygulanan haksız ambargoların ve tecridin son bulması için her platformda sesimizi yükselteceğiz. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden, Türk askerinin adadaki varlığından taviz verilmesine asla rıza göstermeyeceğiz.

Bu anlamlı yıl dönümünde, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden mücahit gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Türklüğünün Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Akdeniz'de şanlı ay yıldızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşama irademiz daim olsun."

Kaynak: ANKA
Büyük Birlik PartisiCumhuriyet BayramıMustafa DesticiYerel HaberlerDış PolitikaPolitikaAkdenizKıbrısGüncelSon Dakika

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:11:44. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü... Destici: "Akdeniz’de şanlı ay yıldızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşama irademiz daim olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android